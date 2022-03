POL-OG: Offenburg - Blauer Kleintransporter nach Unfallflucht gesucht

Bühl (ots) - Ein Unfall hat am Donnerstagabend zu einem leicht verletzten Rollerfahrer und einem Sachschaden von etwa 500 Euro geführt. Gegen 18:45 Uhr war ein 48-jähriger mit seinem Roller auf der Rheinstraße in östliche Richtung unterwegs. Gleichzeitig stand eine 35-jährige Ford-Fahrerin an der Einmündung Rheinstraße/Friedrichsstraße und wollte nach links in die Rheinstraße abbiegen. Offenbar übersah sie ...

mehr