Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannter spricht Kinder an

Otterberg (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend um 18.45 Uhr an einem Spielzeugautomaten in der Ringstraße mehrere Kinder angesprochen.

Wie die Mutter einer 8-jährigen Schülerin unmittelbar nach dem Vorfall der Polizei mitteilte, habe der Unbekannte ihre Tochter und ein weiteres Mädchen aus einem Auto heraus angesprochen. Das Kind berichtete, der Mann habe ihnen Bilder und Videos mit nackten Personen gezeigt.

Was genau der Mann gesagt hatte konnten die Kinder nicht verstehen. Der Fremde sprach nur gebrochen Deutsch. Auch andere Kinder waren Zeuge des Vorfalls. Die Schülerinnen ließen sich nicht auf ein Gespräch ein und liefen davon.

Sie beschrieben den Fahrer des Autos:

Er ist etwa 20 bis 30 Jahre alt und hatte eine helle Hautfarbe. Er hatte kurze, leicht gelockte dunkle Haare und ein schmales Gesicht. Er trug keine Brille und keinen Bart. Der Mann sprach gebrochenes Deutsch mit einem nicht näher definierbaren Akzent.

Bei dem Wagen handelte es sich um einen schwarzen Pkw, möglicherweise einen Kombi. Der Fahrzeugtyp oder das Kennzeichen sind nicht bekannt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann und seinem Fahrzeug verlief ergebnislos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei wird den Bereich um die IGS Otterberg verstärkt bestreifen.

Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf den unbekannten Mann oder sein Auto geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. Gleiches gilt auch für verdächtige Beobachtungen in der Zukunft: Informieren Sie umgehend die Polizei!

Die Polizei empfiehlt: Sprechen Sie mit Ihren Kindern und sensibilisieren Sie sie für derartiges Verhalten von Fremden. Weitere nützliche Informationen dazu finden Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de oder direkt hier: https://s.rlp.de/N87-3 |mhm

