Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Der Polizei sind am Dienstag drei Pkw-Aufbrüche gemeldet worden. In der Kaisermühler Straße haben Unbekannte zwischen Freitag 14. Mai 14 Uhr und Montag 17. Mai 7:30 Uhr zwei Fahrzeuge aufgebrochen. Beide Fahrzeuge hatten Lackschäden an den Türen. Vermutlich wurden diese aufgehebelt. Aus den Autos stahlen die Diebe einen Schlüssel, sowie 20 Euro Münzgeld, CDs, eine Brille und mehrere Einkaufstüten. Ebenfalls am Dienstag zeigte eine 25-jährige Frau einen Einbruch an einem Firmenfahrzeug an. Sie hatte den Opel Astra am Freitag, 7. Mai gegen 18 Uhr in einer privaten Tiefgarage in der Kantstraße abgestellt. Als Sie am Dienstag, 18. Mai gegen 11 Uhr zu dem Auto zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl fest. Aus dem Fahrzeug wurden Arbeitsunterlagen, Protokolle, ein Zollstock, ein Klemmbrett, Visitenkarten und ein Hand-Lasergerät entwendet. Aufbruchspuren waren nicht zu erkennen. Der Zugang zum Parkhaus ist nur mit einem Schlüssel möglich. Die Polizei ermittelt und bittet in beiden Fällen um Hinweise: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell