Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrrad gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben ein hochwertiges Fahrrad gestohlen. Der Besitzer stellte sein Rad am Montagnachmittag um 14 Uhr in der Hackstraße ab. Er kettete es mit einem Schloss an einem Fahrradständer an. Als er am Dienstagmittag mit seinem Zweirad wegfahren wollte, stellte er fest, dass es gestohlen worden war.

Das Rad der Marke Specialized Pitch hat einen gelb-blauen Aluminiumrahmen und einen auffälligen blauen Sattel. Es hat einen Wert von etwa 4.000 Euro.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf dem Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |mhm

