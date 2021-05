Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Anhänger kippt um

Katzweiler (ots)

Zu einem Unfall ist es am Dienstagmittag in der Hauptstraße gekommen. Ein 50-jähriger Mann war mit seinem Traktor und einem Anhänger in Katzweiler unterwegs. Den Kreisverkehr wollte er Richtung Hirschhorn verlassen. Dabei kippte der Anhänger, der mit Kompost beladen war, um.

Nach ersten Feststellungen der Polizei war das Gespann nicht überladen. Die Unfallursache steht aktuell nicht fest. Möglichweise kommen nicht angepasste Geschwindigkeit oder ein technischer Defekt infrage.

Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden am Anhänger und am Fahrbahnbelag in noch unbekannter Höhe. |mhm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell