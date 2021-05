Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Scheune brennt nieder

Relsberg - Kreis Kusel (ots)

Die Scheune auf einem Grundstück in der Hauptstraße ist in der Nacht zum Donnerstag in Brand geraten. Um 3 Uhr alarmierten Anwohner die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Scheune in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnten die Einsatzkräfte verhindern. Das Haus blieb unversehrt. Die Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Der Besitzer nutzte die Scheune als Lagerraum. Auf dem Dachboden waren Strohballen gelagert. Die Brandursache ist unklar. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Hauptstraße war während der Löscharbeiten voll gesperrt. Da das Gebäude einsturzgefährdet ist, bleibt die Vollsperrung noch auf unbestimmte Zeit bestehen. Der Verkehr wird umgeleitet. |mhm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell