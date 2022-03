Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Oberleitung abgerissen

Willstätt (ots)

Nach einem Unfall am Bahnübergang der K 5374 in Legelshurst am Donnerstagnachmittag, kam es zu einem Sachschaden von rund 60.000 Euro und Störungen im Bahnbetrieb. Gegen 15.20 Uhr passierte ein Lkw den Bahnübergang und hatte dabei aus noch ungeklärten Gründen die Kippmulde nicht abgesenkt. Diese riss in der Folge beide stromführenden Kabel der Oberleitungen auf einer Länge von rund 400 Metern ab. Ein Notfallmanager der Bahn, Streifen der Bundes- und Landespolizei sowie Kräfte der Straßenmeisterei sorgten in der Folge für die Umleitung des Verkehrs und die Instandsetzung des Schadens. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg klären nun durch ihre Unfallaufnahme, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Der Bahnübergang ist derzeit für die Dauer der Reparatur gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

/rs

