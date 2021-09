Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht - Opel Corsa beschädigt

Ludwigsburg (ots)

In einem Firmenparkhaus in der Sindelfinger Benzstraße wurde am Freitag zwischen 13:00 Uhr und 21:30 Uhr ein Opel beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte den Opel mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken. Er kümmerte sich jedoch nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro, sondern verließ die Unfallörtlichkeit. Der Opel blieb fahrbereit, jedoch wurde die rechte hintere Fahrzeugtür sowie die hintere Stoßstange in Mitleidenschaft gezogen. Das ermittelnde Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, bittet Zeugen sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell