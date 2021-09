Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Schule

Ludwigsburg (ots)

Über das vergangene Wochenende brachen noch unbekannte Täter in eine Schule im Herdweg in Böblingen ein. Mutmaßlich erklommen die Täter zunächst die Feuertreppe und gelangten so in das erste Obergeschoss des Gebäudes. Dort schlugen sie eine Scheibe ein und konnten anschließend in die Schule einsteigen. In einem Klassenzimmer beschädigten sie eine Zimmerpflanze. Aus einem Musikzimmer stahlen die Unbekannte eine Violine samt Tasche, Bogen und Schulterstütze. Im Anbau der Turnhalle versuchten sie eine Tür aufzubrechen, scheiterten jedoch. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf etwa 200 Euro belaufen. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 600 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell