Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen-Malmsheim: 22 Jahre alter Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag ereignete sich gegen 22.15 Uhr in der Perouser Straße im Bereich des Flugplatzes Malmsheim ein Unfall, bei dem ein 22 Jahre alter Fußgänger schwere Verletzungen erlitt. Der 22-Jährige wollte die Perouser Straße vom Flugplatz kommend überqueren. Nahezu zeitgleich befuhr eine 37 Jahre alter Mercedes-Lenkerin die Perouser Straße aus Richtung Malmsheim kommend. Als der Fußgänger auf die Fahrbahn trat, versuchte die PKW-Fahrerin noch auszuweichen, was ihr jedoch nicht mehr gelang. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Mercedes und dem 22-Jährigen. Die Fahrerin stieg im Anschluss an den Unfall aus und lief in Richtung des Fußgängers, worauf sie allerdings von dessen Begleitern in aggressiver Weise angeschrien und beleidigt wurde. Die Frau und ihre Beifahrerin alarmierten unverzüglich die Polizei und zogen sich in den Mercedes zurück, bis die Polizei vor Ort eintraf. Der 22-Jährige, der möglicherweise alkoholisiert war, wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

