POL-OG: Friesenheim, Oberschopfheim - Hauswand und Tür mit Farbe beschmiert, Hinweise erbeten

Friesenheim (ots)

Am Donnerstag wurden gegen 21:50 Uhr eine Eingangstür sowie die daneben befindliche Hauswand in der Lahrstraße durch Auskippen eines Farbeimers an einem Gebäude beschädigt. Der noch unbekannte Täter ließ den Farbeimer mit Deckel, der mit rosafarbener Wandfarbe befüllt war, am Tatort zurück. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07821 277-0 entgegen.

/ph

