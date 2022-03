Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Fahren unter Alkohol

Baden-Baden (ots)

Bei Verkehrskontrollen durch Beamte des Polizeireviers Baden-Baden konnten am Freitag zwei Fahrer mit einer Alkoholisierung von über einem Promille festgestellt werden. Ein 43-jähriger Nissan-Lenker wurde gegen 1:30 Uhr in der in der Ludwig-Wilhelm-Straße einer Kontrolle unterzogen. In der Albrecht-Dürer-Straße saß ein 44-jähriger Porsche-Fahrer gegen 2 Uhr alkoholisiert hinter dem Steuer seines Wagens. Bei beiden Verkehrsteilnehmer wurde eine Blutentnahme angeordnet. Nach Auswertung der Blutprobe erwartet die Autofahrer eine Strafanzeige.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell