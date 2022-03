POL-OG: Kehl - Autoscheibe eingeschlagen, Hinweise erbeten

Kappelrodeck (ots) - Ein 50-jähriger Lastwagenfahrer war am Mittwoch auf der L87 von Ottenhöfen in Richtung Kappelrodeck unterwegs. Gegen 11:15 Uhr streifte er den Außenspiegel eines entgegenkommenden Wohnmobils. Nach Angaben einer Zeugin soll der Lastwagenfahrer sehr nahe an der Fahrstreifenbegrenzung gefahren sein. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Verletzt wurde niemand. /ph Rückfragen bitte an: ...

