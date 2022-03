Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Mehrere Schockanrufe, Hinweis der Polizei

Mittelbaden (ots)

Mehrere Anrufe falscher Polizisten gehen aktuell bei Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Rastatt, dem Stadtkreis Baden-Baden und der Ortenau ein. Mit der derzeitig gängigen Masche, dass eine Angehörige einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe, derzeit in Haft sitze und nur gegen eine fünfstellige Kaution freigelassen werden könne, versuchten die Betrüger Geld zu erlangen. Dies sollte im Anschluss durch einen Polizisten in ziviler Kleidung abgeholt werden. Der Polizei sind in diesem Zusammenhang glücklicherweise bislang keine Fälle bekannt geworden, in denen die Täter zum Erfolg kamen.

Die Polizei rät dringend:

- Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

- Geben Sie keine persönlichen Daten oder die von Angehörigen heraus!

- Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben Sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus.

- Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

- Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

- Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell