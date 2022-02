Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: + Nach Sachbeschädigungen in Biedenkopf Zeugen gesucht + Passat und Opel zerkratzt + Unfallfluchten + In Kita-Raum übernachtet + Vereinsheim durchwühlt + ACAB gesprüht +

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf: Fahrzeuge beschädigt / Polizei bittet um Mithilfe -

Wie die Polizei am Dienstag (22.02.2022) mitteilte, beschädigte ein Unbekannter am Montagabend (21.02.2022), zwischen 20.00 und 21.40 Uhr, auf dem Parkplatz vor der Sporthalle der Lahntalschule einen weißen Audi A3. In diesem Zusammenhang suchte die Polizei Zeugen, die Angaben zu zwei jungen Männern machen können. Mittlerweile haben die Ermittler festgestellt, dass im selben Tatzeitraum an einem in der Nähe abgestellten Anhänger zudem die Plane zerschnitten wurde.

Am Mittwochmorgen (23.02.2022) wandte sich die Besitzerin eines roten Opel Adams an die Biedenköpfer Polizei. Ihr Wagen parkte zwischen Dienstagabend (22.02.2022), gegen 17.00 Uhr und 07.00 Uhr am Mittwochmorgen in der Lindenstraße, in Höhe der Hausnummer 1. Unbekannte hatten die Motorhaube zerkratzt und einen Schaden von rund 1.000 Euro zurückgelassen.

Die Polizei schließt nicht aus, dass die Taten im Zusammenhang stehen und von denselben Tätern begangen wurden. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wem sind im Zusammenhang mit den Beschädigungen am Montagabend an der Lahntalschule und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Lindenstraße Personen aufgefallen? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben? Hinweise nimmt die Biedenköpfer Polizei unter Tel.: (06461) 92950 entgegen.

Biedenkopf: Verkehrsschild beschädigt und weitergefahren -

Der Unfallfluchtermittler der Biedenköpfer Polizei bittet bei der Ermittlung eines flüchtigen Unfallfahrers um Mithilfe. Am Montag dieser Woche (21.02.2022) fiel in der Straße "An der Kreuzwiese" eine beschädigte Leitbake auf. Die Bake ist in Höhe der Hausnummer 8 aufgestellt. Offensichtlich prallte der flüchtige Unfallfahrer gegen das Schild und ließ einen Schaden von rund 300 Euro zurück. Der genaue Unfallzeitpunkt ist nicht bekannt, die Polizei schließt nicht aus, dass sich die Kollision am zurückliegenden Wochenende oder vergangene Woche ereignete. Eine Auswertung der an der Unfallstelle zurückgebliebenen Fahrzeugteile des Unfallwagens ergab, dass es sich um einen Renault ab dem Baujahr 2012 handeln müsse. Der Pkw ist an der Front der Beifahrerseite, an der Felge, der Radabdeckung sowie am Kotflügel und der Stoßstange, beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat Unfall in der Straße "An der Kreuzwiese" beobachtet? Wo ist in diesem Zusammenhang ein Renault Pkw mit einem frischen Unfallschaden aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Biedenkopf unter Tel.: (06461) 92950.

Stadtallendorf: Passat beschädigt -

Einen Schaden von rund 500 Euro ließen Unbekannte an einem in der Niederkleiner Straße geparkten Passat zurück. Der schwarze VW parkte in der Nacht von Dienstag (22.02.2022) auf Mittwoch (23.02.2022) in Höhe der Hausnummer 33. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter über den Wagen liefen, die Abdeckungen der Scheinwerferreinigungsanlage abbrachen, gegen die Außenspiegel traten oder schlugen, die Zierleiste des Heckspoilers und den Scheibenwischer der Heckscheibe abbrachen. Hinweise erbittet die Polizei in Stadtallendorf unter Tel.: (06428) 93050.

Neustadt: Eingestiegen, Schrank geknackt und übernachtet -

In der Nacht von Montag (21.02.2022) auf Dienstag (22.02.2022) hielt sich ein Unbekannter in einem Schutzraum des Waldkindergartens auf. Er brach einen Aktenschrank auf und verbrachte offensichtlich die Nacht in dem Raum. Auf bisher nicht bekannte Art und Weise verschaffte sich der Täter Zutritt zu dem Pavillion der Waldschule in der Hindenburgstraße, der den Kindern des Waldkindergartens als Schutzraum dient. Im Büro brach er einen Aktenschrank auf, machte nach einer ersten Einschätzung jedoch keine Beute. Anschließend legte er Matten als Nachtlager auf dem Boden aus und ließ eine Mineralwasserflasche zurück. Zeugen, die den Täter beobachteten oder denen sonst in diesem Zusammenhang Personen im Bereich der Schule auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06428) 93050 bei der Polizei in Stadtallendorf zu melden.

Lohra: In Vereinsheim eingestiegen -

Das Vereinsheim des Dorf- und Feuerwehrvereins "Dammer Spatzen" rückte in den zurückliegenden Tagen in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen Samstag (19.02.2022), gegen 22.00 Uhr und Mittwoch (23.02.2022), gegen 11.30 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf und stiegen ein. Im Inneren suchten sie nach Beute - eine Liste der gestohlenen Wertsachen liegt der Polizei derzeit noch nicht vor. Die Reparatur der Aufbruchschäden wird etwa 400 Euro kosten. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen oder Fahrzeuge, die im genannten Zeitraum im Bereich des Vereinsheims auffielen, nimmt die Polizei Marburger Polizei unter Tel.: (06421) 4060 entgegen.

Marburg: "ACAB" gesprüht -

Unbekannte Schmierfinken verewigten sich mit einer Parole einer Werbetafel des Kaufhaus Ahrens in der Universitätsstraße. Im Zeitraum von Montag (21.02.2022) bis Dienstag (22.02.2022) brachten die Täter mit schwarzer Farbe den Schriftzug "ACAB" auf. Hinweise zu den Tätern erbittet die Marburger Polizei unter Tel.: (06421) 4060.

Neustadt: Hoher Lackschaden an Opel -

Auf ca. 3.000 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den Unbekannte an einem grauen Opel Astra zurückließen. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in den Lack der Beifahrerseite. Der Wagen parkte zwischen Montagmittag (21.02.2022), gegen 12.00 Uhr und Mittwochnachmittag (23.02.2022), gegen 14.00 Uhr in der Königsberger Straße. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei Stadtallendorf unter Tel.: (06428) 93050.

Kirchhain: Nach Parkplatzrempler abgehauen -

Eine Verkehrsunfallflucht in der Straße "Auf dem Groth" beschäftigt die Stadallendorfer Polizei. Am Mittwoch (23.02.2022) stieß ein flüchtiger Unfallfahrer beim Ein- oder Aussteigen gegen einen dort geparkten weißen Opel Astra Kombi und ließ einen Schaden an der Beifahrertür zurück. Zeugen, die den Zusammenstoß zwischen 13.00 und 16.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel. (06428) 93050 zu melden.

Marburg: Beim Vorbeifahren touchiert und geflohen -

Auf etwa 6.000 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein Unfallfahrer an einem braunen Golf zurückließ. Der VW parkte am Dienstag (22.02.2022), zwischen 10.00 Uhr und 13.15 Uhr in Höhe der Hausnummer 2A des Hermann-Jacobsohn-Wegs. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der flüchtige Fahrer beim Vorbeifahren die Fahrerseite des Golfs touchierte und weiterfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Marburger Polizei unter Tel.: (06421) 4060 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell