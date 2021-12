Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Pfarrhaus

Idar-Oberstein (ots)

Zwischen dem 28.12.2021, 10.30 Uhr, und dem 29.12.2021, 10.00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in das zurzeit unbewohnte Pfarrhaus in der Wasenstraße. Hierbei wurde an einem Fenster erheblicher Sachschaden angerichtet. Die Höhe des Diebesguts - entwendet wurde lediglich ein älterer Beamer - steht hierbei in keinem Verhältnis zur Sachschadenshöhe. Diese liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

