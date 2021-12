Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von selbst geschnitzten Holzfiguren

Neuhütten (ots)

In der Zeit von Freitag, 24.12.2021, 22:00 Uhr, bis Samstag, 25.12.2021, 11:30 Uhr, wurden durch unbekannte Täter in der Dollbergstraße in Neuhütten zwei selbst geschnitzte Reh/Hirsch-Holzfiguren entwendet. Die Holzfiguren im Wert von 70 Euro waren unmittelbar neben dem Gehweg in der Einfahrt zu der Garage eines Wohnhauses abgestellt. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell