POL-ME: Festnahme in Belgien - Weitere Ermittlungsergebnisse der "MK Säure" - 41-Jähriger unter dringendem Tatverdacht festgenommen - Ermittlungen dauern an - Haan - 2112080

Mettmann (ots)

Aus aktuellem Anlass und wegen der örtlichen Bezüge nach Haan im Kreis Mettmann teilt die Kreispolizeibehörde Mettmann nachfolgende Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Wuppertal sowie des Polizeipräsidiums Düsseldorf:

"Festnahme in Belgien - Weitere Ermittlungsergebnisse der "MK Säure" - 41-Jähriger unter dringendem Tatverdacht festgenommen - Ermittlungen dauern an

Tatzeit: Sonntag, 4. März 2018 - Tatort: Haan (Kreis Mettmann)

Auch 3 ½ Jahre nach dem Säureangriff auf einen zur Tatzeit 51-jährigen Manager in Haan laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wuppertal und der Düsseldorfer Mordkommission weiterhin auf Hochtouren. Bereits im Oktober 2019 war es in Zusammenhang mit der Tat zu einer Verhaftung in Köln gekommen. Im Zuge der andauernden Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise auf einen weiteren Tatbeteiligten, der in Belgien wohnhaft ist. Die belgischen Ermittlungsbehörden wurden deshalb um Mithilfe gebeten.

Am Dienstag, 14. Dezember 2021, nahmen die Ermittler in der belgischen Provinz Limburg den 41-jährigen Belgier widerstandslos fest. Zuvor durchgeführte umfangreiche Ermittlungen ergaben unter anderem, dass das DNA-Profil des Beschuldigten mit einer am Tatort aufgefundenen DNA-Spur übereinstimmt. Nach Erlass eines europäischen Haftbefehls befindet er sich derzeit in Belgien in Haft. Eine kurzfristige Auslieferung ist beabsichtigt.

Die umfangreichen Ermittlungen, insbesondere die Auswertung sichergestellter Beweismittel, dauern an.

Weitere Informationen zum Ermittlungsgegenstand können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden."

