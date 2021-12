Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall mit Gefahrguttransporter - Hilden - 2112078

Mettmann (ots)

Am Donnerstag, den 16.12.2021, kam es um 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen des Berufsverkehrs.

Ein 33 jähriger Grevenbroicher befuhr mit einem Gefahrgut-Lkw die Hochdahler Straße in Hilden. In Höhe der Auffahrt zur A46 kollidierte der Lkw-Fahrer im Kreuzungsbereich mit dem links abbiegenden Opel eines 58jährigen Hildeners, welcher die Autobahn zu diesem Zeitpunkt verlassen wollte. Der Pkw-Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, es entstand ein Gesamtschaden von ca. 12000 Euro. Durch die FW Hilden konnte bezüglich des transportierten Gefahrguts schnell Entwarnung gegeben werden, da die Ladung nicht in Mitleidenschaft gezogen war. Aufgrund der polizeilichen Unfallaufnahme, der Abschleppvorgänge und medizinischen Versorgung war die Hochdahler Straße für drei Stunden gesperrt mit Auswirkungen sowohl auf den Hildener und Erkrather Berufsverkehr als auch auf den Verkehr der A46. Die Ermittlungen zur Unfallursache inkl. der Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

