Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Trier (ots)

Am Donnerstag, den 23.12.2021, in der Zeit zwischen 13:00 und 15:00 Uhr , wurde auf dem EDEKA-Parkplatz in Trier-Heiligkreuz ein dunkelblauer VW Polo mit Trierer Kennzeichen durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden erstreckt sich über die gesamte linke Fahrzeugseite. Das beschädigte Fahrzeug war auf dem Parkplatz von der Einfahrt aus gesehen in der dritten Parkreihe abgestellt und innerhalb der Parkreihe in der vorletzten Parktasche. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeiwache Innenstadt in Trier.

