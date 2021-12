Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden

Trier (ots)

Am Montag, 27.12.2021 gegen 17:39 Uhr kam es in Trier in der Straße In der Olk zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr nach derzeitigem Kenntnisstand mit einem weißen Kastenwagen die o.g. Straße in Fahrtrichtung Salvianstraße.

Hier stieß der PKW aus unbekannter Ursache gegen zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge und verursacht erheblichen Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall gesehen oder Hinweise zum Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Tel.: 0651/9779-5210 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell