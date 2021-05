Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten - Vollsperrung der A63 und Einsatz des Rettungshubschraubers

Heidesheim am Rhein (ots)

Am 11.05.2021, gegen 11:37 Uhr, wurde ein schwerer Verkehrsunfall auf der A63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern, in Höhe der AS Saulheim gemeldet. An dem Verkehrsunfall waren zwei PKW beteiligt. Die Fahrzeuge waren lediglich mit den Fahrzeugführern, einer 28-jährigen Frau aus der Westpfalz und einem 42-jährigen Mann aus Nordrhein-Westfalen besetzt. Das Fahrzeug des 42-jährigen Mannes brannte im Motorraum vollständig aus und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Ein Rettungshubschrauber des ADAC landete auf der Autobahn. Zur Verbringung eines Verletzten wurde er allerdings nicht benötigt. Während der Unfallaufnahme waren die Richtungsfahrbahnen Kaiserslautern bis 14:30 Uhr voll gesperrt. Es kam zu einem längeren Rückstau. Da aus den Fahrzeugen Betriebsflüssigkeiten ausliefen, wurde die Autobahnmeisterei Heidesheim zur Reinigung der Fahrbahn verständigt.

Der genaue Unfallhergang ist bisher nicht bekannt, da beide Beteiligten nicht abschließend danach befragt werden konnten.

Es werden Zeugen gesucht, die den Unfallhergang gesehen haben.

Hinweise bitte an:

Polizeiautobahnstation Heidesheim

Tel: 06132-9500

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell