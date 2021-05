Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsbehinderungen durch Fahrzeugbrand, A60 in Richtung Darmstadt zeitweise gesperrt

Heidesheim, A60 (ots)

Heute gegen 09:50 Uhr geriet ein PKW auf der A60 in Höhe der Anschlussstelle Heidesheim in Brand. Das Fahrzeug war dort bereits kurz zuvor durch den Fahrer in einer Nothaltebucht abgestellt worden. Ursache für den Brand dürfte ein technischer Defekt am Fahrzeug sein. Menschen kamen nicht zu Schaden, das Fahrzeug wurde stark beschädigt. Wegen der Löscharbeiten der Feuerwehr und der anschließenden Bergung des Fahrzeugs wurde die A60 in Richtung Darmstadt an der Anschlussstelle Heidesheim für etwa eine Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde von der Polizei abgeleitet. Dennoch kam es im Bereich Heidesheim zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell