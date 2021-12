Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kennzeichendiebstahl in Reinsfeld

Reinsfeld (ots)

In der Zeit von Montag, 27.12.2021, bis Dienstag, 28.12.2021, 14.00 Uhr kam es in Reinsfeld, Hunsrückstraße, auf einem unbefestigten Parkplatz am alten Bahnhof, zum Diebstahl des vorderen und hinteren amtlichen Kennzeichens, welche auf einem Opel Astra Kombi, Farbe silber, montiert waren. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, der meldet sich bei der PI Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0 oder per Email: pihermeskeil@polizei.rlp.de.

