Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Die Geschädigte parkte mit ihrem weißen Kleinwagen am 29.12.2021 im Zeitraum von 11:40-12:15 Uhr auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in der Gusenburger Straße 2 in Hermeskeil. In diesem Tatzeitraum wurde der PKW durch einen, links daneben parkenden PKW, vermutlich beim Rangieren beschädigt. Der Unfallverursacher verließ danach unerlaubt die Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Hermeskeil unter der Telefonnummer: 06503/9151-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell