POL-UL: (GP) Salach - Nicht um den Schaden gekümmert

1.000 Euro Sachschaden blieben am Dienstag in Salach zurück.

Ulm (ots)

Zwischen 15.20 und 16 Uhr befand sich die 38-Jährige beim Einkaufen in einem Einkaufsmarkt in der Eislinger Straße. Ihren Skoda parkte sie auf dem dortigen Parkplatz. Als sie zurückkam, stellte sie den Streifschaden an ihrem Auto fest. Vermutlich streifte ein Einkaufswagen an dem Auto entlang. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und blieb unentdeckt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro.

+++++++ 2430949

