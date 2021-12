Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Unbekannte machen Beute

Am Dienstag sollen zwei Männer ein Geschäft in Dietenheim überfallen haben.

Gegen 17.30 Uhr betraten zwei Männer das Geschäft in der Gießenstraße und begaben sich hinter den Verkaufstresen. Hierbei soll jeder der Männer ein Messer in der Hand gehalten haben. Einer der Täter forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Angestellte die Kasse geöffnet hatte, nahm einer der Unbekannten das Bargeld heraus. Danach verließen sie das Geschäft und flüchteten in Richtung Königstraße. Die Polizei fahndete nach den Tätern die. Die blieben verschwunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Männern. Ein Täter soll etwa 180 bis 190cm groß und schlank gewesen sein. Er trug eine helle Jacke, Handschuhe und eine dunkle Mütze. Maskiert war er mit einem grünen Schal. Der zweite Mann soll ebenfalls zwischen 180 und 190cm groß und schlank gewesen sein. Er war dunkel gekleidet und trug Handschuhe. Er war mit einer grün-gelben Sturmhaube maskiert. Beide Männer sprachen deutsch ohne Akzent. Zeugen die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Ulm unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden.

