Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Schwerverletzte am Montagabend

Paderborn (ots)

(mb) Ein Autofahrer und ein Radler haben am Montagabend bei Verkehrsunfällen schwere Verletzungen erlitten.

Gegen 21.15 Uhr fuhr ein 20-jähriger Fahrer mit dem Opel-Corsa eines Essenlieferdienstes auf der Borchener Straße stadtauswärts. An der oberen Einmündung zur Halberstädter Straße bog er bei grün nach links ab. Dabei missachtete der junge Fahrer den Vorrang eines aus Richtung Autobahn entgegenkommenden 21-jährigen Audi-A6-Fahrer. Der Audi prallte frontal gegen die rechte Seite des Opels. Durch den Anstoß schleuderte der Corsa gegen einen Ampelmast und kollidierte mit einem Lkw, der in der Halberstädter Straße vor der roten Ampel stand. An beiden Pkw entstanden erhebliche Sachschäden. Die Ampelleuchten am Peitschenmast stürzten ab. Am Laster entstand leichter Sachschaden. Der schwerverletzte Corsafahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der leicht verletzte Audifahrer kam zur ambulanten Versorgung in ein Hospital. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über 50.000 Euro.

Ein 67-jähriger Radfahrer fuhr gegen 22.30 Uhr auf der Stolbergallee in Richtung Innenstadt Beim Überqueren der Wilhelm-Kaufmann-Allee stürzte der Radler und blieb schwerverletzt unter seinem Fahrrad liegen. Zwei Spaziergänger entdeckten den Verunglückten. Sie alarmierten den Rettungsdienst und leisteten Erste Hilfe. Der Verletzte kam ins Krankenhaus.

