Polizei Hagen

POL-HA: Taxifahrgast bei Unfall leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Im Kreuzungsbereich Körnerstraße/Grabenstraße stießen am Montag (06.12.2021) zwei Autos zusammen. Ein Taxi fuhr nach bisherigen Ermittlungen gegen 17.30 Uhr auf der Busspur in Richtung Innenstadt. Zur gleichen Zeit befand sich ein 22-Jähriger mit seinem Ford auf der Linksabbiegerspur von der Körnerstraße in die Grabenstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Der Mann aus Bad Laasphe wollte sich in den Verkehr einordnen und hierbei die Busspur passieren. Dort stieß er mit dem Taxi zusammen, dass bei einem Ausweichversuch nach rechts gegen eine Straßenlaterne auf dem Gehweg prallte. Der 32-jährige Taxifahrer und der Fahrer des Fords blieben unverletzt. Eine 37-Jährige, die als Fahrgast in dem Taxi saß, verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sie wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Beide Autos wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden liegt bei etwa 8.000 Euro. (arn)

