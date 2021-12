Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin überschlägt sich mit ihrem Auto und wird schwer verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Eine 19-jährige Autofahrerin wurde am Montagnachmittag (06.12.2021) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Gegen 17.00 Uhr befuhr die Hagenerin mit ihrem schwarzen VW die Bülowstraße in Richtung Brunnenstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie während der Fahrt die Kontrolle über ihr Auto und kollidierte mit einem am linken Fahrbahnrand geparkten Renault. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der PKW der 19-Jährigen einmal über die Beifahrerseite und kam anschließend quer zur Fahrbahn zum Stehen. Bei dem Unfall verletzte sich die Hagenerin schwer und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch der am Straßenrand geparkte Renault wurde vom Abschleppdienst aufgeladen. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 15.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

