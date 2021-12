Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Alkoholeinfluss

Wörth am Rhein (ots)

Am 04.12.2021 gegen ca. 00:10 Uhr konnte die Polizeistreife einen geparkten PKW auf dem Gelände der Jet Tankstelle in Wörth feststellen. Im Fahrzeug saßen drei alkoholisierte männliche Personen neben geleerten Alkoholflaschen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab 1,59 und 1,43 Promille. Die dritte Person war nicht mehr in der Lage einen Alkoholtest durchzuführen. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt. Die Personen mussten zu Fuß nach Hause.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell