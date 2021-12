Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geparkter PKW beschädigt - Zeugen gesucht

Wörth am Rhein (ots)

Die Geschädigte stellte am 03.12.2021 um 17:30 Uhr ihren PKW, Ford in der Zügelstraße ab. Kurz vor ca. 20:00 Uhr konnte die Halterin frische Beschädigungen im Bereich der vorderen linken Fahrzeugseite feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich schließlich von der Unfallstelle. An der Unfallörtlichkeit konnten Fahrzeugteile, die auf die Marke Mercedes Benz deuten, sichergestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 EUR.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, können sich jederzeit bei der Polizeiinspektion Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de melden.

