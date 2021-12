Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken Unfall gebaut

A65/Haßloch (ots)

Am 04.12.2021 gegen 01:25 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein Fahrzeug in der Leitplanke der A65 zwischen den Anschlussstellen Deidesheim und Haßloch, Fahrtrichtung Ludwigshafen, gemeldet. Als die Streife vor Ort eintraf, war der Fahrer bereits weitergefahren. Eine kurze Fahndung führte zum Erfolg. Der gesuchte Transporter konnte auf dem Parkplatz einer Tankstelle im Bereich der Anschlussstelle Haßloch festgestellt werden. Als sich die Beamten dem Fahrzeug näherten, erbrach sich der Fahrer gerade aus dem Fahrerfenster. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 28-Jährigen aus dem Bereich Frankenthal ergab einen Wert von 1,91 Promille. Außerdem konnten am Transporter frische Unfallschäden festgestellt werden. Die genaue Unfallstelle ist jedoch noch unbekannt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell