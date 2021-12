Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau; Nach Zusammenstoß auf der BAB 65 geflüchtet

Landau (ots)

Landau; AM 02.12.2021 befuhr um 18:35 Uhr der Fahrer eines schwarzen PKW die BAB 65 von Landau in Richtung Karlsruhe. Im Bereich der Anschlussstelle Landau-Süd wechselte der Fahrer den Fahrstreifen nach rechts. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem weiteren PKW. Der Unfallverursacher fuhr jedoch ohne anzuhalten weiter und flüchtete an der AS Insheim in unbekannte Richtung. An dem beteiligten PKW der Marke Audi entstand ein Sachschaden von ca. 750 EUR

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell