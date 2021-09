Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer verletzt sich nach Zusammenstoß mit PKW schwer

Lennestadt (ots)

Am Sonntag gegen 17.40 Uhr ereignete sich in Grevenbrück ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 54-jährigen Motorradfahrers. Dieser war auf der Kölner Straße in Richtung Trockenbrück unterwegs. Ein 54-jähriger PKW-Fahrer fuhr zeitgleich vom Fahrbahnrand an, sodass es auf der Fahrspur zu einem Zusammenstoß kam. Den verletzten Kradfahrer brachte ein Rettungsteam in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kölner Straße in beide Richtungen für ca. 45 Minuten in beide Richtungen gesperrt.

