Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer schwer verletzt

Kirchhundem (ots)

Rüspe. Am Samstagnachmittag kam es um 14.11Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 553 in Höhe der Ortslage Kirchhundem-Rüspe. Ein 49-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein kam mit seinem Kraftrad aus bislang unbekannter Ursache im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab. Durch den Sturz verletzte sich der Kradfahrer schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell