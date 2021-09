Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Cannabisplantage entdeckt - Festgenommene in Haft

Olpe (ots)

Durch Mitarbeiter eines Energieunternehmens erhielt die Polizei am Dienstag den Hinweis auf eine Cannabisplantage in Olpe. Die Einsatzkräfte, die an der Örtlichkeit eintrafen, konnten zwei Personen vorläufig festnehmen. Im Innenbereich einer Lagerhalle war eine professionell aufgebaute Cannabisplantage eingerichtet worden. Insgesamt konnten mehrere hundert Marihuanapflanzen festgestellt werden. Am heutigen Freitag haben Beamt:innen der Kreispolizeibehörde Olpe die Pflanzen in einem Container entsorgt und für die Vernichtung ein Entsorgungsunternehmen beauftragt. Der Straßenpreis der sichergestellten Drogen liegt im sechsstelligen Bereich. Die festgenommenen 31- und 26-jährigen Tatverdächtigen kamen am Donnerstag in Untersuchungshaft. Weitere Ermittlungen dauern an.

