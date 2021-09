Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Olpe: Cannabis-Plantage entdeckt

Olpe (ots)

Olpe- Am Dienstag (31. August) haben Einsatzkräfte der Polizei Olpe gegen 15.15 Uhr in einer Halle in Olpe eine größere Menge an Cannabis-Pflanzen aufgefunden. Zwei im Objekt angetroffene Personen wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Derzeit können keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

