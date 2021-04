Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Bad Dürkheim - Ungstein (ots)

Am 31.03.2021 im Zeitraum zwischen ca. 10:40 und 12:05 Uhr wurden in der Waldgasse in Bad Dürkheim-Ungstein zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkte PKW (Audi A4 / Peugeot 207) durch einen derzeit unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. An beiden PKW entstanden Streifschäden in einer Gesamthöhe von ca. 800EUR. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim bittet daher unter Tel. 06322-9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de um Zeugenhinweise zu genanntem Unfallgeschehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell