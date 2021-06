Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Frau bestohlen; Munster: Zaunteile gestohlen; Rethem: Trickdiebe unterwegs; Wietzendorf: Baucontainer auf Großbaustelle aufgebrochen

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 01.06.2021 Nr. 1

31.05 / Frau bestohlen

Soltau: Im Bereich der Marktstraße, vermutlich zwischen die Fielmann-Filiale und dem "Hagen", wurde einer 71jährigen Soltauerin am Montag, zwischen 11.30 und 12.00 Uhr das Portmonee aus ihrem Rollator entwendet. Der Schaden wird auf rund 225 Euro geschätzt. Eine Täterbeschreibung gibt es nicht. Wer Hinweise geben kann, melde sich bitte bei der Polizei Soltau unter 05191/93800.

31.05 / Zaunteile gestohlen

Munster: Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Sonntag, 20.00 und Montag, 14.30 Uhr an der Bachstraße insgesamt vier Metallpfähle sowie ein Gartentor aus Metall, allesamt silberfarben. Der Schaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Munster unter 05192/9600.

31.05 / Trickdiebe unterwegs

Rethem: Beim Verlassen der Rewe-Filiale an der Hainholzstraße am Montag, gegen 14.30 Uhr wurde ein 65jähriger Rethemer von einem Unbekannten um Wechselgeld für einen Einkaufswagen gebeten. Auf diese Weise abgelenkt, bemerkte das Opfer nicht, wie ein zweiter Täter die EC-Karte aus dem im Einkaufswagen abgelegten Portmonee entwendete. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rethem unter 05165/291340 in Verbindung zu setzen.

31.05 / Baucontainer auf Großbaustelle aufgebrochen

Wietzendorf: Unbekannte begaben sich am vergangenen Wochenende auf das eingefriedete Grundstück einer Großbaustelle an der Straße Am Twistelmoor, im Bereich der Anschlussstelle Soltau Süd. Gewaltsam öffneten sie das Türschloss eines Radladers, fuhren ihn zur Seite und brachen an zwei Baucontainern die Vorhängeschlösser auf. Aus einem der Container entwendeten sie einen Wackerstampfer sowie eine Tauchpumpe. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

31.05 / Grillkohle löst Brand aus

Ebbingen: Am Montagmorgen, gegen 06.00 Uhr kam es an einem Haus in Ebbingen zum Ausbruch eines Feuers. Ursächlich dürfte das Entsorgen in einer Abfalltonne von am Vorabend genutzter Grillkohle gewesen sein. Nach wenigen Minuten entzündeten sich darin befindliche Abfallreste. Das Feuer breitete sich aus und setzte Teile des Dachstuhls in Brand. Eigene Löschversuche schlugen fehl. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

