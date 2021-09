Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: PKW-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Olpe (ots)

Im Kreisverkehr der Talbrücke Sondern kam es am Sonntag gegen 15.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Hier fuhr ein 79-Jähriger mit seinem Fahrzeug in den Kreisverkehr ein und stieß dort mit dem PKW einer 42-Jährigen zusammen. Nachdem er sich die Schäden angesehen hatte entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Nach der Unfallaufnahme traf eine Streifenwagenbesatzung den Senior an seiner Anschrift an. Am Fahrzeug ergaben sich übereinstimmende Unfallschäden. Einen Führerschein konnte der Halter nicht vorweisen, weil ihm die Fahrerlaubnis schon vor längerer Zeit entzogen wurde. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Einsatzkräfte schrieben entsprechende Anzeigen.

