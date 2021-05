Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Streit am Arbeitsplatz eskaliert

Steinach (ots)

Eine vorrausgegangene Unstimmigkeit zwischen zwei Mitarbeitern einer Firma mündete am Mittwochmorgen in einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Im Laufe einer Meinungsverschiedenheit zwischen zwei sich bekannten Mitarbeitern soll der Tatverdächtige eine Eisenstange genommen und seinen Kollegen mehrfach auf den Arm geschlagen sowie am Hals ergriffen haben. Dieser zog sich dadurch mehrere Verletzungen zu und bedurfte einer ärztlichen Versorgung. Nach Bekanntwerden des Vorfalls haben die Beamten des Polizeireviers Haslach nun die Ermittlungen aufgenommen.

