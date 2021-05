Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Im Streit mit Messer verletzt

Rastatt (ots)

Die Hintergründe einer gefährlichen Körperverletzung mittels Messer am gestrigen Mittwochabend sind zwischenzeitlich Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Ein Zeuge hatte gegen 21:50 Uhr die Polizei informiert, dass sich ein Mann mit Messer und eine verletzte Person am Bahnhof befinden würden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es nach offenbar familiären Auseinandersetzungen zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 24-Jährigen und einem 31-Jährigen gekommen sein. In dessen Verlauf soll der ältere der beiden den Mittzwanziger auf dem Bahnhofsparkplatz geschlagen haben, woraufhin dieser seinem Kontrahenten mit einem mitgeführten Messer eine Stichverletzung zugefügt haben soll. Der 31-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in das Rastatter Klinikum gebracht, wo er sich mittlerweile nach medizinischer Versorgung auf dem Wege der Besserung befindet. Gegen den 24-Jährigen ermitteln nun die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt.

