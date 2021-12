Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht: Beruhigungsmittel nach Discobesuch im Blut nachgewiesen

Hagen-Mitte (ots)

Samstagnacht (04.12.2021) hielt sich eine 19-Jährige mit Freunden in einer Disco in der Dödterstraße auf. Die Hagenerin traf dort auf einen unbekannten Mann, mit dem sie gegen 01.30 Uhr ein Getränk konsumierte. Im Anschluss fühlte sich die junge Frau unter anderem stark benommen und ihr wurde übel. Eine Familienangehörige brachte die Frau im weiteren Verlauf vorsorglich in ein Krankenhaus. Bei einer Blutuntersuchung konnten Beruhigungsmittel im Labor festgestellt werden. Einen sexuellen Übergriff hat es nach bisherigen Erkenntnissen nicht gegeben. Die Polizei Hagen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz und sucht Zeugen.

Der unbekannte Mann wurde als ca. 180cm groß, etwa 20 bis 21 Jahre alt mit dunklen Augen sowie dunklen lockigen Haaren beschrieben. Er trug einen Pullover in der Farbe beige. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Disco gemacht haben oder Angaben zur Identität des Mannes machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell