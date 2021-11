Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Herscheid (ots)

Zwei männliche Personen versuchten am Donnerstag gegen 18 Uhr, in ein Haus an der Jahnstraße einzubrechen. Sie hebelten an mehreren Fenstern und der Terrassentür. Ein Zeuge erwischte die Täter, die sofort die Flucht ergriffen, über die Straße rannten und dort in einen Pkw stiegen und wegfuhren. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 02391/9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell