Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Wohnhäuser/ Werkzeug aus Van gestohlen/ Beim Einkaufen bestohlen

Lüdenscheid (ots)

Durch eine Terrassentür haben sich Einbrecher am Donnerstagvormittag zwischen 9 und 14.45 Uhr Einlass in ein Einfamilienhaus an der Werdohler Landstraße verschafft. Sie durchwühlten das Haus stahlen eine höhere Bargeldsumme und Schmuck. Einen weiteren Einbruch gab es zwischen 6 und 19 Uhr an der Herscheider Landstraße: Dort wurde eine Haustür aufgehebelt. Unbekannte durchwühlten ein Zimmer, fanden aber nach den ersten Feststellungen nichts für sie Wertvolles. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon

Am Mittwoch zwischen 7.30 Uhr und 21 Uhr sind Unbekannte an der Grüberstraße in einen Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Sie stahlen ein silber/blaues Cube-Mountainbike.

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag an der Worthstraße die Heckscheibe eines geparkten Opel Vans zertrümmert. So konnten sie die Klappe öffnen und eine Hilti-Bohrmaschine stehlen.

Ein 64-jähriger Lüdenscheider wurde am Donnerstagmorgen beim Einkaufen in einem Discounter an der Kölner Straße bestohlen. Zwischen 11 und 12 Uhr hielt er sich in dem Geschäft auf und trug dabei seine Geldbörse in der äußeren Jackentasche. Im Kassenbereich wurde er von einem jungen Mann angesprochen, der möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen könnte. Ansonsten machte er keine verdächtigen Beobachtungen - bis zu dem Zeitpunkt, als er an der Kasse vergeblich nach der Geldbörse suchte. Der Unbekannte war ca. 30 Jahre alt und zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß und hatte dunkle Haare. Die Polizei warnt weiter vor Taschendiebe insbesondere in den heimischen Discountern: Kunden sollten ihre Wertsachen unbedingt dicht am Körper verwahren - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken und auf keinen Fall in Taschen im Einkaufswagen! (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell