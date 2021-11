Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schaukasten-Fuß demontiert, um Fahrrad zu stehlen

Menden (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 10 und 15 Uhr ein grünes Mountainbike vom Schulgelände der Berufsschule an der Werler Straße gestohlen. Der Besitzer hat sein Bike mit einem Schloss am Standfuß eines Schaukastens befestigt. Die Täter lösten die Befestigungsmuttern eines Pfostens, hoben diesen an und konnten so das Fahrradschloss darunter herschieben und das Btwin-Rad vom Typ Rockrider 520 stehlen. (cris)

