Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei hat den Durchblick: Gras im Handgepäck - Anzeige!

Hamburg (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr war ein 51-jähriger Deutscher auf dem Weg von Hamburg nach Lanzarote. Nach dem Check-In begab er sich zur Luftsicherheitskontrolle und legte ordnungsgemäß sein Handgepäck in die Kontrollwanne. Doch er hatte wohl nicht mit dem wachsamen Auge des Sicherheitspersonals gerechnet. Im Gepäck des Reisenden fiel Luftsicherheitsassistenten etwas Verdächtiges auf. In seiner Sporttasche konnten vier Batterien entdeckt werden. Diese waren so präpariert, dass sie durch einen Schraubverschluss zu öffnen waren. So war das Verstecken von so manchen Dingen darin möglich. Der Reisende glaubte, sein Gras wäre darin sicher. Doch weit gefehlt. Die Nachschau führte die Batterien zu Tage; ebenso schoss dem eingesetzten Personal beim Öffnen des Verstecks Grasgeruch entgegen. Der Reisende muss sich nun wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten und erhielt eine Strafanzeige. Obendrein wurden die Batterien mitsamt 2,4 Gramm Marihuana sichergestellt. Anschließend reiste der Mann weiter und hat nun in seinem Urlaub Zeit, über sein Fehlverhalten nachzudenken.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell