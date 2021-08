Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Mann bei Unfall verletzt

Betrunken war am Sonntag ein Beteiligter eines Unfalls in Blaubeuren.

Kurz nach Mitternacht fuhr eine 28-Jährige aus der Ulmer Straße in die Hauptstraße in Richtung Gerhausen. Sie hatte offenbar nicht aufgepasst und ein Auto übersehen. Mit dem fuhr ein 51-Jähriger auf der B28 ebenfalls in Richtung Gerhausen. Sein Wagen kippte durch den Zusammenstoß zur Seite, der 51-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Als die Polizei den Unfall aufnahm bemerkten die Beamten, dass der 51-Jährige betrunken ist. Das bestätigte ein Alkoholtest. In der Klinik, wo er behandelt wurde, musste Mann auch eine Blutprobe abgeben.

Die Polizei ermittelt jetzt gegen die 28-Jährige wegen des Verkehrsunfalls, gegen den 51-Jährigen wegen der Trunkenheitsfahrt. Beide sehen Strafanzeigen entgegen.

