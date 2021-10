Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Ferienzeit ist Reisezeit - Tipps der Bundespolizei

Hamburg (ots)

In einigen Bundesländern neigen sich die Herbstferien dem Ende zu. In anderen beginnen sie in Kürze. Vor und nach einem sonnigen und entspannten Urlaub sollten sich alle Reisenden umfassend informieren, welche Corona-Einreiseregeln aktuell für das jeweilige Zielland gelten. Geprüft werden sollte die Risikoeinstufung des Urlaubslandes, sodass die richtige Vorbereitung noch im Urlaubsland erfolgen kann. Die Seiten des Bundesministeriums des Innern und des Robert Koch-Instituts sind hierbei speziell für die Rückreise hilfreich. Reisende sollten bei der Ankunft in Deutschland alle erforderlichen Dokumente bereithalten. Das können sein: Gültiger Reisepass/ Personalausweis und ggf. Aufenthaltstitel bzw. Visum, digitale Einreiseanmeldung/ Ersatzmitteilung, Impf-/ Genesenennachweis/ negativer Coronatest. Sollten Reisende vor der Ankunft an einem deutschen Flughafen bereits an einem Flughafen im Ausland umgestiegen sein, sollte dies dem eingesetzten Kontrollpersonal bei der Einreisekontrolle mitgeteilt werden. Die Einreisekontrollen sind durch die Überprüfung der Corona-Einreisebestimmungen zeitaufwendiger. Auf Grund der Passagierzahlen und der bestehenden Infrastruktur werden in bestimmten Zeitfenstern Wartezeiten nicht gänzlich vermeidbar sein. Es wird um Einhaltung der Hygieneregeln gebeten.

